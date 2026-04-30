Паспорт гражданина Украины фактически лишает человека прав как внутри страны, так и за границей, заявил общественный деятель Дмитрий Василец. Он раскритиковал не только положение украинских граждан, но и действия силовых структур страны.

«Банды ТЦКшников могут просто этого человека избить, унизить, похитить, убить и им за это ничего не будет. Полиция действует точно так же. В Польше гражданина Украины моментально депортируют за любое правонарушение без решения суда. На границе уже ждут ТЦК, которые отправят его на фронт», — сказал общественник в эфире радио Sputnik.

По словам Васильца, украинский паспорт стал «клеймом». Он подчеркнул, что в родной стране украинцы сталкиваются с угрозой принудительной отправки на фронт и отсутствием правовой защиты.

