Общественник из Видного взял шефство над 92-летним тружеником тыла в Ленинском округе

Труженику тыла Николаю Алексеевичу Капцову из деревни Малая Володарка Ленинского городского округа отремонтировали летнюю террасу в доме. Помощь ветеран получил абсолютно бесплатно: все работы и материалы профинансировал предприниматель из Видного, заместитель председателя местной Общественной палаты Шамиль Гамзатов. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа.

«Всю жизнь живу на Володарке — здесь моя малая родина. Эту террасу я строил своими руками, когда был молодым. Все лето живу в ней. Но последние 30 лет ее никто не ремонтировал, она была в очень плохом состоянии. Спасибо ребятам, что так качественно и аккуратно все сделали — подготовили и покрасили пол, окна, потолок, а стены полностью обили деревянной вагонкой, дай бог им здоровья», — сказал Николай Капцов.

Местные жители рассказали, что несмотря на преклонный возраст, Николай Алексеевич достаточно бодр, сам себя обслуживает, ходит в магазин, ухаживает за домом и огородом, даже сажает картошку. В хозяйстве ему помогают племянник, который навещает ветерана, староста деревни Нина Васильевна и другие соседи. Они отметили, что ремонт террасы — уже не первая добрая инициатива предпринимателя из Видного. В прошлом году он помог дедушке с новым крыльцом, а в ближайшее время пообещал отремонтировать и сам дом.

«Знаю Шамиля Гамзатова много лет, это невероятно порядочный, искренний и отзывчивый человек. Какими бы трудностями он ни был окружен, он всегда остается верен себе и своим принципам, а именно быть полезным обществу», — написал на своей странице в социальных сетях начальник территориального отдела «Володарское» Григорий Авдеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.