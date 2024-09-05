Общение с незнакомцами стало безопаснее для пользователей «Одноклассников»

Пользователи «Одноклассников» (ОК) теперь смогут найти запросы на переписку от незнакомцев в самостоятельном разделе. Новая функция позволит защитить людей от нежелательного общения и спама, сообщили в пресс-службе соцсети.

В разделе «Запросы» будут храниться сообщения от незнакомых пользователей ОК, даже несмотря на общих друзей. Для ответа необходимо будет принять заявку на переписку и продолжить диалог.

Также у пользователей есть возможность запретить незнакомцам присылать им сообщения. Для этого нужно в настройках профиля задать соответствующие параметры. Еще в «Одноклассниках» можно сделать ограничение на добавление в групповые чаты.

По словам директора по продукту в ОК Александра Москвичева, соцсеть внедряет как обновления, так и активно использует технологии.

Он отметил, что разработчики приложили все усилия, чтобы пользователи смогли общаться и знакомиться с единомышленниками на безопасной платформе.

Так, площадка запустила новую систему приватности постов, а также начала самостоятельно бороться с эротическим контентом, добавил Москвичев.