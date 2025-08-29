Образовательный комплекс № 3 города Пушкино вошел в топ-100 лучших школ Подмосковья

В стенах дома Правительства Московской области прошел традиционный Форум педагогов Подмосковья, на котором подвели итоги прошедшего учебного года, где образовательный комплекс № 3 города Пушкино уверенно укрепил свои позиции, заняв почетное место в ТОП-100 лучших школ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Образовательный комплекс № 3 уже не первый год подтверждает свой статус, ежегодно входя в «зеленую зону» рейтинга школ Московской области и демонстрируя выдающиеся результаты в самых разнообразных направлениях: от творческих конкурсов до олимпиад. Особо стоит отметить показатели высокого качества обучения и успешной сдачи ГИА, которые неоднократно отмечались на региональном уровне.

Ярким подтверждением высокого уровня педагогического мастерства стали достижения отдельных сотрудников:

Банникова Наталья Владимировна была удостоена гран-при регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Морозова Дарья Алексеевна — победитель областного конкурса «Педагогический дебют — 2024» в номинации «Начало начал»

Особо стоит отметить успехи учеников школы: выпускница 11 класса получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе, также среди учащихся Образовательного комплекса 3 победителя и 12 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призер финального этапа «Плехановской олимпиады», призер финального этапа олимпиады школьников «Ломоносов» и призер финального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

