Образовательный форум «Поступи» в седьмой раз прошел в Ленинском округе

На базе дворца спорта «Видное» уже в седьмой раз прошла образовательная выставка «Поступи», которая традиционно собирает на одной площадке представителей нескольких десятков высших учебных заведений и колледжей Москвы и Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С их деятельностью смогли познакомиться более 2 тысяч школьников.

«Мероприятие посетили старшеклассники из всех школ нашего округа. С каждым годом выставка вызывает все больший интерес со стороны учащихся и их родителей. Она помогает определиться с будущей профессией и выбрать вуз, не выезжая за пределы Ленинского округа», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

В форуме «Поступи 24/25» приняли участие такие ведущие университеты страны, как МГУ, Финансовая академия при Правительстве РФ, МГЮА и другие вузы. Свыше 2 тысяч ребят смогли получить всю интересующуюся информацию о направлениях подготовки, особенностях поступления и обучения, задать вопросы представителям институтов и поучаствовать в мастер-классах, а также узнать о том, как эффективно подготовится к сдаче ЕГЭ.

Организаторами выставки традиционно стали Торгово-промышленная палата Ленинского округа при поддержке администрации муниципалитета. В этом году в форуме также приняли участие представители Общественной палаты Московской области.

«Поступи» — это настоящий флагманский проект Ленинского округа. Мы понимаем, что будущее нашего общества напрямую зависит от качества образования подрастающего поколения», — приводятся в сообщении слова председателя филиала Торгово-промышленной палаты Московской области в Ленинском округе Владислава Рымши.

Он подчеркнул, что представители бизнеса, как ключевые работодатели, заинтересованы в том, чтобы юные жители муниципалитета получали востребованные профессии и возвращались в округ уже в качестве специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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