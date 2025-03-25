Образовательные учреждения Подмосковья могут поучаствовать в проекте «Код будущего»

Стартовал отбор образовательных организаций в проект «Код будущего. Искусственный интеллект». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Участвовать в отборе могут образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области информационных технологий и искусственного интеллекта на цифровых платформах и соответствующие требованиям.

Подать заявку на участие в отборе, а также ознакомиться с подробными условиями можно до 10 апреля на сайте.

Проект «Код будущего. Искусственный интеллект» запущен Минцифры России в 2025 году. Это дополнительное направление программы «Код будущего», которая реализуется с 2022 года. Программа по обучению современным языкам программирования реализуется при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.