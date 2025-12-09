Образовательное учреждение в Солнечногорске получило статус социального предприятия

сегодня в 13:55

Частную школу «Смарт Скул» включили в реестр социальных предприятий Московской области. Это предоставит организации новые возможности. Об этом сообщил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Такой статус присваивают в заявительном порядке компаниям, которые занимаются социально-значимой деятельностью: образованием, соцобслуживанием, культурой и другими видами — или реализуют товары и услуги для социально уязвимых категорий граждан, а также где трудоустроены такие граждане.

«Получив этот статус, организация сможет получать субсидии от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и воспользоваться льготной ставкой от Фонда микрофинансирования Московской области. Сейчас в реестре находится 27 организаций городского округа Солнечногорск, активно использующих меры поддержки министерства», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Компании из реестра социальных предприятий могут получить льготное кредитование, субсидирование процентной ставки по кредитам, гранты, помощь в продвижении и другую поддержку.

Решение о признании компании социальным предприятием или об отказе принимает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подробности о поддержке бизнеса можно узнать в МКУ «Департамент инвестиционного развития»: г. о. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, телефон: 8 926 457-00-96.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.