Образовательная выставка собрала более 3 тысяч учеников в Ленинском округе

В Ленинском городском округе на базе дворца спорта «Видное» состоялась восьмая образовательная выставка «ПОСТУПИ», собравшая более трех тысяч учеников школ со всего муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Данное мероприятие — это важный шаг в профессиональном самоопределении наших старшеклассников. Мы стараемся создать все условия, чтобы наши выпускники могли сделать осознанный выбор будущей профессии и получить качественное образование. Если раньше мероприятие было ориентировано только на старшеклассников 10-11 классов, то сейчас это и ученики 8-9 классов, что существенно увеличило интерес к выставке. В дальнейшем важно сделать акцент на том, чтобы не факультеты больше рассказывали о себе, а ребята уже приходили заранее подготовленными, с конкретными вопросами, отражающими их реальные интересы и стремления», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Ивана Гетмана.

В пресс-службе сообщили, что на выставке были представлены 50 ведущих вузов и колледжей Москвы и Подмосковья, среди которых такие учебные заведения как РГУ имени А. Н. Косыгина, РГСУ, Московский областной филиал РАНХиГС, МАИ, МПГУ, МТК, МРСЭИ, профессиональный колледж «Московия», колледж МИД РФ и другие. Участники смогли лично задать вопросы представителям учебных заведений и узнать все о поступлении и учебном процессе. В рамках мероприятия будущие абитуриенты посетили мастер-классы от специалистов, прослушали информативные лекции, а также приняли участие в практических занятиях, направленных на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

Организаторами выставки традиционно стали Торгово-промышленная палата Ленинского городского округа, IQ-Центр по подготовке к экзаменам при поддержке администрации муниципалитета, а также Общественная палата округа стала партнером мероприятия.

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