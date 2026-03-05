Образ пугающей Аленки из Нововоронежа хотят использовать для продажи одежды

В электронной базе Роспатента появились два товарных знака, которые зарегистрировали в РФ с изображением Аленки из Нововоронежа, скульптуру демонтировали после жалоб местных жителей в 2020 году, сообщает РИА Новости .

По документам на сайте ведомства, заявки на регистрацию отечественных товарных знаков «Наша Аленка» и «Та самая Аленка» были поданы в мае 2024 года. В марте этого года Роспатент решил зарегистрировать их сроком на 10 лет. Правообладатель — Елена Осипова.

Данные товарные знаки могут использоваться в стране для продажи одежды, обуви, аксессуаров, изделий из металла и аренды цифрового оборудования.

Памятник Аленке установили 18 декабря 2020 года к 250-летию села Новая Аленовка. Выкованная девушка из металла вышла неаккуратной, громоздкой и с выпученными глазами. По просьбам жителей памятник демонтировали и вернули изготовителю.

