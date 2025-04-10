Обращения 55 жителей Химок приняли в ходе выездной администрацию в мкр Подрезково

В микрорайоне Подрезково округа Химки провели встречу с горожанами в рамках выездной администрации. Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 55 жителей Химок. Большинство вопросов затронули сферы благоустройства, транспорта, социальной поддержки, а также ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно. На встречах химчане могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы.

«Я обратилась в дорожное хозяйство по поводу ремонта нашей улицы. Мою просьбу зафиксировали, взяли в работу, будем ждать разрешения ситуации», — рассказала жительница деревни Исаково Екатерина Лельникова.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 14 выездных администрации. В работу приняли более 700 обращений химчан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.