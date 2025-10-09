Обращение ветерана оперативно выполнили во Фрязине

Депутат Совета депутатов городского округа Фрязино, руководитель фракции «Единая Россия» Александра Киреева оказала содействие почетному гражданину в приобретении кресла. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках работы с населением в Общественной приемной Фрязинского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» было принято обращение от почетного гражданина городского округа Фрязино, фронтовика и ветерана труда Александра Филипповича Тимофеева.

В ходе телефонного разговора с руководителем фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Фрязино Александрой Киреевой Александр Филиппович обратился с просьбой оказать содействие в приобретении нового кресла. Обращение ветерана было незамедлительно взято в работу.

В кратчайшие сроки просьба почетного гражданина была выполнена. Приобретенное кресло стало своевременным подарком ко Дню пожилого человека.

«Просьбу почетного гражданина города Фрязино выполнила с удовольствием! Большое счастье видеть улыбку человека, которому многие поколения должны говорить спасибо за свободу и мир. Уверена, что опыт и мудрость людей „серебряного“ возраста могут помочь молодому поколению разобраться во многих сложных вопросах», — отметила Александра Киреева.

Фрязинское отделение партии «Единая Россия» напоминает, что Общественная приемная продолжает свою работу. Все жители городского округа, нуждающиеся в помощи и консультации, могут обратиться по телефону 8 (496) 255-51-20 или лично по адресу: г. Фрязино, ул. Октябрьская, д. 7.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.