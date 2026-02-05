Обращение о звании «Город трудовой доблести» для Красногорска направят Путину

«Вклад Красногорска в Победу неоспорим. В годы войны город жил и работал под лозунгом „Все для фронта!“ Жители самоотверженно трудились на заводах и в артелях, формировали ополчение и партизанские отряды. Тысячи красногорцев были отмечены высокими государственными наградами за свой труд. Работу по увековечиванию подвига тружеников тыла мы последовательно продолжаем в рамках инициативы „Единой России“. Это наш долг перед памятью предков и важный шаг для патриотического воспитания молодежи», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время заседания регионального парламента.

Брынцалов отметил, что также в 2026 году в оборот войдут 6 почтовых марок, посвященных «Городам трудовой доблести».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.

