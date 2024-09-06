Обрабатывающая промышленность Подмосковья отгрузила продукции на 3,2 трлн рублей

За первые семь месяцев этого года объем отгрузки продукции предприятиями обрабатывающей промышленности Подмосковья превысил 3,2 трлн рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В обрабатывающем секторе промышленности Подмосковья продолжается тренд по росту объемов отгрузки. В январе–июле 2024 года предприятия обрабатывающей промышленности региона отгрузили товаров на сумму 3 243 млрд рублей. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сразу три производственных сектора Московской области в отчетном периоде показали рост отгрузки более чем на 50%. Предприятия, занятые в производстве кожи, увеличили отгрузку на 64,8%. Объемы отгрузки в металлургии выросли на 56,1%, а предприятия, выпускающие готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования нарастили отгрузку на 52,7%.

Кроме того, на 30% и более отгрузка выросла в секторе производства текстильных изделий, в секторе производства резиновых и пластмассовых изделий, а также в секторе производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.