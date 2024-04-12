Оборудование резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга РФ

Продукция компании-резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Ангстрем-Телеком» включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

В реестр вошли коммутаторы серии «Топаз» и «Корунд». Они предназначены для организации надежных управляющих и информационных сетей на промышленных производствах, в энергетике и всех видах транспорта.

«Импортозамещение в сегменте телекоммуникационного оборудования – значимая составляющая технологического суверенитета страны. Востребованной продукцией предприятия являются сетевые коммутаторы, которых на сегодня выпущено более 30 тыс. штук. Помимо них, продуктовая линейка резидента включает промышленные компьютеры, беспроводные WiFi-мосты и устройства для систем безопасности. За все время деятельности в ОЭЗ столицы инвестиции компании в производство сетевого оборудования составили около 100 млн рублей», – уточнил Овчинский.

В реестр Минпромторга РФ вошло 35 устройств компании, большая часть из которых промышленного назначения. Включение в реестр подтверждает статус продукции, полностью произведенной на территории России, и позволяет предприятию участвовать в госзакупках.

Уникальной моделью серии «Корунд» является устройство резервирования, которое защищает от потери данных при обрыве связи. Изделие соответствует требованиям, предъявляемым к критическим сетям, где отсутствие связи даже на несколько секунд может привести к негативным последствиям. По словам производителя, это первый подобный продукт в реестре Минпромторга.

«Промышленные коммутаторы компании уже используются в электроэнергетике и на морских судах. При этом резидент является единственным производителем сетевого оборудования в стране, чья продукция включена в Российский морской регистр судоходства и допущена к применению в судостроении и судоремонте. Компания, расположенная на площадке Московского института электронной техники (МИЭТ), может выпускать до 50 тысяч таких устройств в год», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Встроенное программное обеспечение устройств резидента ОЭЗ столицы AngtelOS также является собственной разработкой компании. По словам директора предприятия Александра Трещановского, продукция, внесенная в реестр, обеспечивает реальное и полноценное замещение зарубежных аналогов.