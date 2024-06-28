Оборудование для фронта отвезут в Мытищах

В Мытищах отправили гуманитарный груз в зону СВО, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Груз на фронт был подготовлен атаманом мытищинского городского казачьего общества Григорием Шаповаловым и руководителем фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Юрием Гончаруком.

«В госпиталь для операционных подготовили кондиционеры, специализированное оборудование для наших связистов, шины и запчасти для грузовиков.В гуманитарный груз также включили шанцевые инструменты, сетку-рабицу, бронежилеты, летнюю форму, антидроновые ружья, бинокли и фельдшерские рюкзаки», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. Именно с этой целью был создан государственный фонд „Защитники Отечества“, где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.