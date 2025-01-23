Оборонительницу из Подмосковья поздравили с 83-й годовщиной освобождения Москвы

В Ленинском городском округе с 83-й годовщиной освобождения Московской области от фашистских захватчиков поздравили участницу обороны Москвы Нину Петровну Ладыгину, проживающую в деревне Большое Саврасово. Труженицу тыла навестили представители муниципальной администрации и совета депутатов. Об этом сообщает пресс-служба главы округа.

«Вместе с активистами «Молодой Гвардии» привезли Нине Петровне корзину с фруктами, кондитерскими изделиями и другими продуктами, которые она любит, а также микроволновую печь, которую давно хотела ее семья», — сказал зампредседателя Совета депутатов Ленинского округа Артура Григоряна.

Нина Петровна Ладыгина (в девичестве Разживина) родилась в 1926 году. Всю жизнь живет в Подмосковье, большую часть — в Ленинском округе. В 1941 году, когда ей было 15 лет, вместе с одноклассниками участвовала в возведении оборонительных рубежей на берегах Москвы-реки, внося свой вклад в защиту столицы. После войны трудилась в колхозе, на ткацкой фабрике, а также бухгалтером в володарской поселковой амбулатории и в сельском совете поселка.

«Более 170 жителей нашего муниципалитета были награждены медалями «За оборону Москвы». К сожалению, Нина Петровна — единственная из ныне живущих в Ленинском округе свидетелей тех событий. Наш долг — заботиться о ветеранах, чтить их подвиг, передавать помять о нем подрастающему поколению и не дать переписать историю», — сказала замглавы Ленинского округа Татьяна Квасникова.

В Видном на Аллее Славы прошли памятные мероприятия, посвященные 83-й годовщине освобождения Подмосковья.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.