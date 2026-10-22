Обновленный сквер в микрорайоне Павлино в Балашихе откроют в IV квартале 2026 года

Благоустройство общественных пространств — одно из важных направлений Народной программы Единой России. В Балашихе продолжается обновление сквера в микрорайоне Павлино, а в микрорайоне Купавна завершено благоустройство сквера Славы русского флота, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Ход работ в мкр. Павлино проверили депутат Московской областной Думы Николай Говричев, депутаты Совета депутатов Ульяна Кондрякова и Сергей Щукин вместе с членом местного политсовета Максимом Сидоркиным, представителями общественности и местными жителями.

В мкр. Павлино благоустраивают сквер у дома № 14 на территории площадью почти 6 тысяч квадратных метров. Работы начались 20 июля 2026 года. Здесь обновляют пешеходные дорожки, обустраивают зоны тихого отдыха и детскую площадку, устанавливают парковые скамейки, новое освещение и систему видеонаблюдения. Также предусмотрены озеленение территории, высадка кустарников и цветников. Открыть сквер планируют в IV квартале 2026 года.

«После завершения благоустройства у жителей появится обновленное пространство для прогулок, отдыха и досуга с детьми. Сейчас важно обеспечить качество выполнения работ и учитывать мнение жителей, которым предстоит ежедневно пользоваться сквером», — отметил Николай Говричев.

Для жителей микрорайона сквер — одно из популярных мест для ежедневных прогулок. Екатерина Пузына, воспитывающая двоих детей, рассказала, что семья часто проходит здесь по дороге из школы и детского сада.

«Практически каждый день мы проходим здесь, когда я забираю старшего со школы, а младшего — из садика. Территория большая, вокруг много домов, детям здесь всегда весело и хорошо. То, что было раньше, и то, что нам представили в проекте, — это небо и земля! Мы очень ждем открытия новой, просторной детской площадки», — поделилась Екатерина Пузына.

В микрорайоне Купавна благоустроили сквер Славы русского флота на Морской улице. Проект поддержали жители во время голосования на портале «Добродел» в январе — феврале 2026 года. В сквере обновили плиточное покрытие, установили новые скамейки и обустроили гранитное обрамление поклонного креста. Также появились изображения, посвященные истории Военно-морского флота России — от XVIII века до наших дней. Среди них — парад кораблей Балтийского флота 1723 года, паровое судно «Елизавета» 1815 года, ракетный крейсер «Варяг» 1983 года и корвет «Меркурий» 2020 года.

Максим Сидоркин отметил, что благоустройство общественных пространств в Балашихе продолжится и в следующем году.

«В целом по программе благоустройства у нас большие планы на следующий год. Мы коснемся и благоустройства у Ледовой арены, и улицы Парковой», — сказал Сидоркин.

За последние пять лет в Московской области в рамках Народной программы обновили более 330 общественных пространств, в Балашихе привели в порядок около 25 территорий. Работа направлена на создание комфортной городской среды, развитие мест для отдыха и прогулок и повышение качества жизни жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.