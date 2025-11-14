Обновленный сквер со световым фонтаном открыли в поселке Волоколамска

В поселке Сычево торжественно открыли обновленный сквер на улице Нерудной. Это важное и долгожданное событие для жителей — территория полностью преобразилась в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным украшением стал световой фонтан. Он уже привлек внимание жителей и быстро станет новой точкой притяжения в поселке. Рядом установили качели — на них смогут кататься и дети, и взрослые.

В сквере появились новые дорожки, удобные скамейки и аккуратные зоны для отдыха. Высадили более 100 кустарников, чтобы сделать пространство зеленым и ухоженным. Территорию оснастили LED-освещением и камерами видеонаблюдения — теперь здесь комфортно гулять и днем, и вечером.

Открытие обновленного сквера стало важным событием для сычевцев. Символическую красную ленточку перерезали почетные гости — первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников и представитель сычевского отделения Совета ветеранов Валентина Семенова. Они поблагодарили всех тех, кто активно участвовал в обсуждении проекта по благоустройству и ждал его завершения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.