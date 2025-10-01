Обновленный сквер открыли у молодежного центра «Горизонт» в Коломне

В Коломне завершили благоустройство еще одного сквера, который был обновлен в результате Всероссийского голосования. Этот сквер расположен рядом с молодежным центром «Горизонт». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В сквере были проложены новые пешеходные дорожки, установлено современное освещение и система видеонаблюдения, что значительно повысило уровень безопасности и комфорта для посетителей. Для удобства отдыхающих в сквере появились скамейки и качели с навесом.

Особое внимание было уделено озеленению территории. В сквере высадили клены и декоративные яблони.

Кроме того, здесь были высажены многолетние растения, такие как эхинацея, шалфей и котовник. Живая изгородь была сформирована из кизильника и горной сосны, что не только украшает пространство, но и создаст естественные границы.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Этот проект направлен на создание удобных и привлекательных общественных пространств для жителей и гостей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.