Обновленный офис Сбера открылся в Луховицах по адресу: г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 1451. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Клиентам офиса доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с подходящими тарифами. В зоне SberDevices представлены умные устройства — интеллектуальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox и многое другое.

Управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Александр Герусов сказал, что в обновленном офисе Сбера создали комфортную и доступную среду для всех клиентов.

«Это пространство, где традиционные банковские услуги сочетаются с передовыми технологиями», — отметил Герусов.

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер) и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).