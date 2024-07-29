Обновленный кинотеатр Егорьевска начнет работу с 1 августа

С 1 августа в центре культуры и досуга «Пегас» вновь начнет работу кинотеатр. В течение всего июля он был закрыт для посещения. За это время в кинозале произвели санитарную обработку полов, стен и кресел, где необходимо — покрасили фрагменты, сообщает пресс-служба администрации горокруга Егорьевск.

Для удаления пыли из внутренних деталей боковых панелей использовали пневматическое устройство, а также осуществили калибровку звука и изображения на экране кинозала — для этого в Егорьевск пригласили киномеханика. В настоящее время он проводит загрузку на сервер трех новых фильмов, которые будут демонстрироваться в Центре культуры и досуга «Пегас» с 1 августа. Это новинки: «В потоке трех стихий», «Водитель-олигарх» и «Тополиный пух».

К возобновлению работы кинозала запланировано завершение капитального ремонта системы канализации двух этажей и туалетных комнат. Сейчас здесь обновляют сантехнику, плиточное покрытие, ремонтируют стены, скоро установят перегородки и нагреватель для подачи не только холодной, но и горячей воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.