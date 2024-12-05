Обновленная школа в Серпухове встретит учеников 1 сентября

В городском округе Серпухов на улице Советской идет капитальный ремонт первого корпуса «Центра непрерывного образования» — это средняя школа № 9. Подрядчик ведет работы по демонтажу, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводят в рамках президентской программы капремонта школ. Строители проводят демонтаж штукатурки стен, бетонных полов, вывозят и утилизируют строительный мусор.

Площадь здания составляет 4 200,9 кв. м. По проекту капремонта в здании планируются проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Завершат все работы здесь к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.