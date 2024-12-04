Обновленная школа им Красовского примет подмосковных учеников 1 сентября

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В поселке Монино на улице Комсомольской идет капитальный ремонт школы № 24 им. С. А. Красовского. Работы проводят по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» с финансированием из бюджета Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

В школе обновят фасад, заменят кровлю, модернизируют инженерные сети и выполнят внутреннюю отделку помещений. Кроме того, в классах установят новую мебель и современное оборудование. Территория вокруг школы также благоустроят.

На период проведения ремонтных работ учащиеся временно переведены в другие учебные заведения.

Ожидается, что школа откроет двери для учеников 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.