Обновление набережной Травинского озера завершится в октябре

В Пушкинском округе Московской области продолжается благоустройство набережной озера Травинское в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве благоустройства региона.

Территория площадью три га преобразится в комфортное место для отдыха жителей и гостей Подмосковья.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству основания для дорожного покрытия, укладке настила и строительству различных сооружений. Параллельно прокладываются инженерные коммуникации, выполняется укладка плитки и озеленение территории. В обновленном парке появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, а также два мемориала, посвященных памяти жертв блокады.

В проекте предусмотрено обустройство кафе с торговым павильоном, игровых комплексов для детей и воркаут-зоны — специально оборудованной площадки для занятий уличным фитнесом. Для тех, кто предпочитает более спокойное времяпрепровождение, установят скамейки, качели и амфитеатр. Открытые деревянные настилы у воды позволят наслаждаться живописными видами озера.

Завершение работ запланировано на ноябрь 2025 года. По словам представителей Министерства благоустройства Московской области, проект направлен на создание современной и удобной городской среды, которая объединит потребности разных возрастных групп и сделает набережную привлекательным местом для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.