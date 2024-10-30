Обнимашки, секс и смех: названы эффективные методы борьбы со стрессом

Стресс — обычное состояние для многих современных людей. Covid-19, нестабильная обстановка в стране, неприятности в семье и на работе — все это вызывает нервные потрясения. Однако существуют эффективные методы борьбы с ними, рассказала РИАМО психолог Аполлинария Гаудиум.

Она отметила, что тревога способна накапливаться, перерастая в длительный стресс, из которого трудно выйти. При любом стрессе происходит выброс гормонов кортизола и адреналина. Краткосрочный стресс способен мобилизовать силы, чтобы человек вышел победителем из конкретной ситуации, длительный — дистресс — переводит организм в режим затяжной войны. Психология выделяет еще и аустресс — короткий стресс.

«Бороться с негативным воздействием стресса на организм можно и нужно. В первую очередь важно научиться расслабляться. Этому способствуют прогулки на свежем воздухе, медитации, любимая музыка, общение с близкими. Во время этих простых и приятных действий вырабатывается окситоцин, который подавляет гормоны стресса и поддерживает хорошее настроение», — рассказала Гаудиум.

Для борьбы со стрессом необходимо больше обниматься с любимыми и заниматься сексом. Интимная близость особенно полезна женщинам, так как во время ласк (особенно груди) происходит выработка гормона пролактина, который также помогает бороться с тревожностью и нервозностью.

«В борьбе со стрессом не обойтись и без дофамина. Шоколад или любимая еда, хороший сон, интимная близость, любые телесные приятные ощущения — все это стимулирует его выработку. Обнимашки и смех способствуют производству эндорфинов, а общение с природой — гормона радости серотонина», — добавила психолог.

С таким богатым выбором простых и понятных методов борьбы со стрессом человек сможет поддержать свое психическое здоровье, заключила специалист.