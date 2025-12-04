Обнимашки обнимашкам рознь: за какие объятия действительно могут посадить

За объятия может наступить уголовная ответственность, если они переходят черту и начинают носить сексуализированный характер, сообщил РИАМО адвокат Вадим Багатурия.

«Дело в том, что обнимашки обнимашкам рознь. Если, например, такие объятия связаны с ощупыванием половых органов, или демонстрацией своих половых органов, или откровенным обтиранием, то, безусловно, ответственность по действующему законодательству вполне себе допускается», — объяснил Багатурия.

Он напомнил, что в данном случае сексуализированные объятия могут наказываться обязательными работами на срок до 440 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил «Абзацу», что объятия без добровольного согласия и отсутствия возражений могут повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность

