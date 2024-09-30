«Обмочился в классе»: учительница не отпустила школьника в туалет в Одинцове

В Одинцове учительница не отпустила четвероклассника в туалет, и он обмочился прямо в классе, сообщает Mash .

11-летний мальчик попросился в уборную во время урока в школе № 3. Классная руководительница не отпустила его. В результате четвероклассник обмочился на глазах у сверстников.

Мама мальчика собирается судиться с 35-летней учительницей. Она написала заявление в прокуратуру. Дело направили в суд. Сам ребенок находится на больничном. После инцидента у него поднялась температура.

Родители других учащихся отмечают, что это уже не первая претензия к классному руководителю. Так, например, она заставляла детей-аллергиков убираться в школе в связи с отсутствием уборщиц.

Также женщина сама решала, кого брать на экскурсии, и постоянно конфликтовала с родителями учеников.