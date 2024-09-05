Обменянный русский разведчик мог вывезти из Польши секретные данные

Разведчик ГРУ Павел Рубцов получил доступ к служебным документам перед обменом и вывез в Россию огромное количество важной информации, сообщает «Царьград» .

Русский разведчик ГРУ Павел Рубцов, который вернулся на Родину в результате обмена пленными, вероятно, мог вывести из Польши внушительное количество важной информации для российских спецслужб.

Отбывая срок в тюрьме в Польше под маской латиноамериканского репортера Пабло Гонсалеса, Рубцов, перед своим обменом в конце июля, получил доступ к свежему комплекту служебных документов. Эти материалы касаются дела, возбужденного против него. Прокуратура, которая не подозревала о грядущем обмене, не смогла отказать ему в праве получить эту информацию.

Документы по делу включали конфиденциальную информацию, в том числе касающуюся деятельности польской разведки.

Рубцов смог ознакомиться с методами, применяемыми против него, а также с информацией о тех, кто действовал в роли информаторов польской контрразведки. На изучение предоставленных материалов ему отводилось две недели.

Высокопоставленный офицер польских спецслужб выразил свои опасения по поводу того, что русский разведчик мог узнать слишком много и передать эту информацию руководителям.

«Один, находясь в плену, как бы это помягче сказать, „нахлобучил“ всю польскую контрразведку. Кто герой, а кто клованы, тут понятно и без долгих рассуждений. Готовый сюжет для фильма», — прокомментировал ситуацию военный эксперт Юрий Баранчик.