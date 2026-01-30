Областной субботник пройдет 31 января в Рузском округе Подмосковья

сегодня в 15:17

Московский областной субботник состоится 31 января в Рузском муниципальном округе. Жителей приглашают принять участие в уборке снега на четырех площадках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовано из-за сильных снегопадов, которые осложнили работу коммунальных служб округа. Субботник начнется в 10:00. Организаторы приглашают всех желающих помочь в расчистке территорий и обеспечении безопасности жителей.

Для участников определены четыре площадки: в Рузе — возле поликлиники и в сквере на Социалистической улице, в Тучково — возле поликлиники № 1 и на Аллее Славы. Всем добровольцам предоставят необходимый инвентарь.

Организаторы отмечают, что участие в субботнике — это проявление заботы о родном крае и поддержка работников коммунальных служб. Присоединиться могут семьи, друзья и коллеги.

«Приглашаю всех присоединиться к субботнику 31 января! Вместе мы сможем добиться большего», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.