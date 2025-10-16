Областной праздник «Азбука спорта» ждет гостей в городском парке Каширы

Предстоящие выходные в городском округе Кашира — это идеальный повод провести время на свежем воздухе всей семьей. Городской парк подготовил насыщенную программу, где каждый найдет занятие по душе: от энергичных спортивных баталий до мастер-классов. В субботу, 18 октября, главной спортивной точкой притяжения станет городской парк. С 11:00 до 13:30 здесь развернется масштабное областное мероприятие «Азбука спорта» — настоящий праздник силы, ловкости и семейного единства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель проекта — познакомить жителей региона с разнообразием спортивных дисциплин и помочь выбрать подходящее направление для активного отдыха или профессиональных занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.