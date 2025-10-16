Областной форум для учеников профильных психолого-педагогических классов прошел в Орехово-Зуеве

На базе Государственного гуманитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево) прошел региональный форум для обучающихся профильных психолого-педагогических классов Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Открыла мероприятие ректор ГГТУ Галина Скударева, курирующая проект предпрофильного педагогического образования школьников уже более 10 лет.

Вместе с организаторами — директором Регионального центра педагогического образования Ольгой Мишиной и проректором по воспитательной работе и молодежной политике Людмилой Старых — университет подготовил насыщенную программу. Интерактивные площадки и мастер-классы вызвали живой интерес у участников.

Также в рамках форума прошла церемония награждения победителей областного конкурса «Педкласс — это про нас!».

