Областной фестиваль солдатской песни прошел в Балашихе

Первый областной фестиваль солдатской песни «Единство во имя Отечества» прошел в ДК «Балашиха» 26 февраля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие глава округа, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров, депутат Госдумы Владимир Шапкин, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи Никита Тарасевич, председатель комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Елена Жарова, первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, а также волонтеры и молодогвардейцы.

«Сегодня особенно важно единство тыла и фронта. Мы делаем все, чтобы поддержать наших военнослужащих и их семьи — от гуманитарной помощи до реабилитации и трудоустройства. Благодарю всех, кто нашел время, силы и творческий запал для того, чтобы принять участие в фестивале. Такие мероприятия объединяют нас и дают силы двигаться вперед», — сказал Сергей Юров.

На сцену вышли волонтеры, юнармейцы, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей со всего Подмосковья. Программа объединила как известные патриотические композиции, так и авторские произведения, наполненные личными историями любви к Родине.

«Фестиваль солдатской песни — это по-настоящему объединяющий формат. Сегодня со сцены звучали как любимые всеми песни Победы, так и новые произведения, рожденные сегодняшним днем. Особенно трогательно было слышать их в исполнении участников СВО, волонтеров и детей. Такие мероприятия дарят сильные эмоции и продолжают традицию русской солдатской песни», — рассказала Татьяна Дмитриева.

Особое внимание в рамках фестиваля уделяется эмоциональной поддержке военнослужащих. Участие в творческих мероприятиях способствуют социальной адаптации, реабилитации и возвращению к мирной жизни.

«Идея создания фестиваля появилась еще на форуме „Единство во имя Отечества“ и получила широкую общественную поддержку. Было подано 300 заявок, и только 19 прошли конкурсной отбор. Каждое выступление сегодня — это личная история, наполненная памятью, благодарностью и любовью к Родине. Уверена, что этот фестиваль станет доброй традицией и будет объединять все больше участников», — отметила Елена Жарова.

В рамках фестиваля все желающие могли принять участие в акции «Письмо защитнику Отечества» — написать слова поддержки военнослужащим. Письма будут переданы адресатам на передовую вместе с очередной гуманитарной помощью.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, Общественной палаты Московской области, подмосковного филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», а также Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

