Облачно и до + 14 градусов ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:10

В Подмосковье и столице в четверг прогнозируется облачная с прояснениями погода, температура поднимется до плюс 12 — плюс 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В регионе будет преимущественно без осадков. Скорость ветра северной четверти не превысит 11 м/с. Атмосферное давление днем составит 751 мм рт. ст. Предстоящей ночью температура опустится до плюс 1 — плюс 3 градусов, днем 3 мая будет плюс 8 — плюс 10. Обойдется без осадков.