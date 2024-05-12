Швейцария победила в конкурсе Евровидение 2024
Исполнитель Nemo принес Швейцарии победу в Евровидении 2024
Фото - © Исполнитель Nemo принес Швейцарии победу в Евровидении 2024/ТАСС
Исполнитель Nemo принес Швейцарии победу в конкурсе Евровидение 2024, пишет «КП».
На втором месте — Хорватия, третье место заняла Украина.
Немо Меттлер родился 3 августа 1999. Он играет на скрипке, фортепиано и барабанах.
«Немо Меттлер очень любит розовый цвет, в чем могли убедиться зрители Евровидения 2024. Личную жизнь эпатажный артист скрывает, хотя его предпочтения известны», — говорится в статье.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство.