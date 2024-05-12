Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях
В Харьковской и Днепропетровской областях включили сигнал воздушной тревоги
В Харьковской и Днепропетровской областях включили сигнал воздушной тревоги, пишет РИА Новости.
О воздушной опасности указано на мониторинговых ресурсах украинской минцифры.
В ночь с субботу на воскресенье в Харькове прозвучала серия взрывов.
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили об освобождении группировкой войск «Север» населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.