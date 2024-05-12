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Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях

В Харьковской и Днепропетровской областях включили сигнал воздушной тревоги
Происшествия

В Харьковской и Днепропетровской областях включили сигнал воздушной тревоги, пишет РИА Новости.

О воздушной опасности указано на мониторинговых ресурсах украинской минцифры.

В ночь с субботу на воскресенье в Харькове прозвучала серия взрывов.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили об освобождении группировкой войск «Север» населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.