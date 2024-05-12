Митингующие против закона об иноагентах в Грузии прекратили акцию

Активисты в Грузии прекратили манифестацию против закона об иноагентах

Активисты в Тбилиси прекратили масштабную манифестацию против закона об иноагентах, пишет РИА Новости .

Митингующие приурочили акцию ко Дню Европы. Однако организованному шествию помешал дождь и активисты разошлись.

В воскресенье вечером недовольные действиями властей соберутся у парламента в Тбилиси, чтобы продемонстрировать свою позицию по отношению к закону, который пройдет третье чтение.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что новый закон не окажет воздействия на внешний курс страны — интеграцию в ЕС и НАТО.