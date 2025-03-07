Облачно и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода, температура поднимется до плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
По области местами пройдет небольшой дождь.
Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до минус 2 — 0 градусов, днем 8 марта они покажут плюс 7 — плюс 9. Обойдется без осадков, из-за облаков может выглянуть солнце.