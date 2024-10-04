Объявлены вакансии для жителей Реутова

Стали известны вакансии для жителей городского округа Реутов в Межмуниципальное управление МВД России «Балашихинское». На службу граждан РФ до 55 лет, сообщила пресс-служба администрации округа.

На должности младшего и среднего начальствующего состава требуются люди, годные по состоянию здоровья, имеющие полное среднее, среднее профессиональное или высшее образование.

Служба во внутренних органах дает ряд преимуществ, таких как: возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России; ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, оплачиваемый учебный отпуск; высокое денежное довольствие; путевки на санаторно-курортное лечение, в дома отдыха МВД России; льготная пенсия по выслуге 20 лет; бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных лечебных учреждениях, санаториях; перспектива карьерного роста; специальный воинский учет и иные льготы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме того, сотрудник, имеющий стаж службы в ОВД не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы в ОВД в соответствии с Федеральным Законом от 19.07.2011 года № 247-ФЗ.

В Межмуниципальное управление МВД России «Балашихинское» ежегодно проводит набор на учебу в Московский университет МВД им. В. Я. Кикотя учащихся 11 классов общеобразовательных организаций, а также граждан, прошедших военную службу, не достигших на момент поступления возраста 25 лет.

По вопросу поступления на службу и учебу обращаться по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Победы д. 13, кабинет 206.

При себе иметь документы: паспорт, военный билет, документы об образовании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.