Объявлены претенденты на футбольную премию «Джентльмен года-2024»

сегодня в 17:57

Дуглас Сантос и Тюкавин претендуют на премию от «Комсомольской правды»

Началось голосование за претендентов на футбольную премию «Джентльмен года-2024», которую проводит «Комсомольская правда». Награду имени Федора Черенкова получают игроки, выступающие за российские команды, за достижения и джентльменское поведение на поле и за его пределами, сообщает kp.ru .

До 20 октября на портале «КП Спорт» пройдет народное голосование, в котором болельщики выберут троих претендентов на главную награду. После этого выбор будет стоять за судейской коллегией, в которую входят известные тренеры и эксперты.

В конце 2024 года газета проведет торжественное мероприятие, где победителю вручат главный символ премии — смокинг, сшитый на заказ.

На приз «Джентльмен года-2024» претендуют нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос, голкипер «Спартака» Александр Максименко и другие футболисты.

В этом году премия отмечает свое 30-летие.