Объявлены претенденты на футбольную премию «Джентльмен года-2024»
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Началось голосование за претендентов на футбольную премию «Джентльмен года-2024», которую проводит «Комсомольская правда». Награду имени Федора Черенкова получают игроки, выступающие за российские команды, за достижения и джентльменское поведение на поле и за его пределами, сообщает kp.ru.
До 20 октября на портале «КП Спорт» пройдет народное голосование, в котором болельщики выберут троих претендентов на главную награду. После этого выбор будет стоять за судейской коллегией, в которую входят известные тренеры и эксперты.
В конце 2024 года газета проведет торжественное мероприятие, где победителю вручат главный символ премии — смокинг, сшитый на заказ.
На приз «Джентльмен года-2024» претендуют нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос, голкипер «Спартака» Александр Максименко и другие футболисты.
В этом году премия отмечает свое 30-летие.