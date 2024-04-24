Объявлены лучшие проекты общественного самоуправления Подмосковья за 2023 г

23 апреля в Общественной палате РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области-2023». Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

Этот конкурс проводился в третий раз. Его организатором выступает ассоциация развития территориального общественного самоуправления Московской области при поддержке совета муниципальных образований Московской области.

Основными его задачами являются выявление и поддержка общественных инициатив граждан, создание условий для реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления, повышение гражданской активности населения.

С приветственным словом к участникам обратился председатель правления ассоциации развития территориального общественного самоуправления Московской области, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

«Наш конкурс призван расширить сеть ТОС, привлекать граждан — жителей территорий осуществления ТОС — к участию в социально-значимых мероприятиях, а также формировать и распространять лучшие практики ТОС в муниципальных образованиях. Надеюсь, что проведение конкурса станет доброй традицией, будет проводиться на регулярной основе и собирать с каждым годом все больше участников!» — отметил Мужальских.

Первое место в конкурсе занял ТОС «Первомайская МКД-10, 10А» Раменского округа с проектом «Строительство детской игровой площадки «Дружба».

Общественная значимость этого проекта заключается в повышении активности населения, установлении тесной связи между жителями и органами местного самоуправления.

Второе место занял ТОС «Надежда» городского округа Кашира за проект «Обустройство тротуара». По результатам обращений представителей ТОС «Надежда» в администрацию городского округа Кашира, в 2022 году на территории микрорайона Ожерелье был обустроен тротуар. Это стало значимым событием для жителей и гостей микрорайона. Обеспечено бесперебойное, удобное и безопасное движение пешеходов в любое время года, а также комфортное проживание жителей и доступность для передвижения маломобильных групп населения.

Третье место занял ТОС «Улица Институтская поселка станции «Манихино» городского округа Истра — за проект ТОС, который объединил жителей Институтской улицы поселка станции Манихино для создания общественной зоны отдыха. В результате реализации проекта была создана комфортная среда для жителей ТОС, обеспечена шаговая доступность спортивных сооружений и комплексов для занятий спортом, транспортная и пешеходная доступность на территорию ТОС, появилась возможность пользоваться общественной зоной отдыха ТОС в темное время суток.

Победители конкурса были отмечены почетными грамотами и денежными премиями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.