Второй тур состоял из двух заданий: «Мастер-класс» и «Педагогический совет». В первом задании участники поделились методическими приемами, которые они успешно применяли в своей профессиональной деятельности. Затем 15 финалистов по группам по пять человек участвовали в дискуссии на заданные темы. Ведущими педагогического совета являлись победители и лауреаты конкурса предыдущих лет.

Лауреатами областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024» стали: Андрей Алексеев, учитель английского языка, горокруга Егорьевск, Кристина Андрианова, учитель начальных классов горокруга Серпухов, Александр Бронников, учитель географии горокруга Воскресенск, Анастасия Сапегина, учитель английского языка горокруга Домодедово и Юрий Уробушкин, учитель физики горокруга Реутов.

Пять лауреатов примут участие в заключительном этапе, который состоится в сентябре. Победитель представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.

