Объявлен конкурс на строительство ФОКа в Дмитровском округе

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Дмитрове, Дмитровском муниципальном округе Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг по подготовке проектной документации (путем внесения изменений), выполнение работ по строительству объекта капитального строительства и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: Дмитровский г. о., г. Дмитров, ул. Подъячева, рядом с домом 60». Планируется в рамках проведения закупки построить здание с универсальным спортивным залом общей площадью 2303,21 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и средств бюджета Московской области.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.