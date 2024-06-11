Объявлен конкурс на проектирование Коробовского лесопарка в Ленинском округе

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства Коробовского лесопарка в Ленинском городском округе Московской области. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства Коробовского лесопарка по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Коробово». Площадь территории благоустройства — 65 га.

Выполнения работ планируется завершить к концу 2024 г. В рамках выполнения работ будет произведена археологическая разведка, разработаны малые архитектурные формы (МАФ) и элементы благоустройства, подключения к системе видеонаблюдения «Безопасный регион».

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Ленинского городского округа Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.