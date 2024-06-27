Обход дворовых территорий в ЖК «Май» провел глава Ленинского округа

сегодня в 12:24

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов провел обход дворовых территорий в жилом комплексе «Май», расположенном в деревне Горки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В традиционном обходе Станислава Каторова также участвовали его профильные заместители, сотрудники управляющей компании, обслуживающей ЖК, а также представители застройщика жилого комплекса — «Тройка РЭД».

«В ходе обхода особое внимание уделили состоянию и содержанию детских игровых и спортивных площадок. Поручил руководству УК „Май-Комфорт“ проработать вопрос обновления спортивной площадки около образовательного комплекса», — сказал Станислав Каторов.

Во время обхода Станислав Каторов обсудил с жителями вопрос установки остановочного павильона на Каширском шоссе рядом с жилым комплексом в рамках масштабной реконструкции региональной дороги, а также этапы строительства второй очереди ЖК.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.