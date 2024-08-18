Обещали вернуть любимую: в Москве мужчина перевел лжемагу 1,7 млн рублей

Дмитрий (имя изменено) тяжело переживал расставание с девушкой и нашел в интернете сайт с магическими услугами. В ходе переписке лжемаг заверил мужчину, что дистанционно вернет девушку. Сначала москвич переводил небольшие суммы, а затем цены за «более серьезные обряды» доходили до 40 тыс. рублей.

Однако ритуалы не приносили результата из-за якобы препятствий, устранение которых оплачивались отдельно. Так, меньше чем за месяц Дмитрий перевел мошеннику 1,7 млн рублей, но так и не вернул девушку.

Столичная прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего.