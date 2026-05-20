Объем премий в киберстраховании в РФ составил около 1 млрд рублей

В России объем собранных премий в киберстраховании в 2025 году составил примерно 1 млрд рублей (без коробочных продуктов), это составляет менее одной тысячной доли отечественного страхового рынка, сообщил член совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов в рамках выступления на конференции ЦИПР 2026.

По мнению эксперта, в современных реалиях не существует инструментов, на 100% гарантирующих бизнесу защиту от киберугроз. Поэтому ключевым элементом риск-менеджмента становится киберстрахование.

«Прежде всего, необходимо провести анализ для понимания направлений и векторов атаки хакеров. Далее запланировать процесс восстановления поврежденных систем, в том числе с привлечением внешних консультантов и IT-инженеров. Кроме того, многие компании на фоне кибератак сталкиваются с необходимостью оплаты вынужденных переработок внутренних специалистов, а также привлечения внешних подрядчиков и интеграторов для восстановления систем. Все это приводит к дополнительным расходам, которые покрываются киберстрахованием», — считает Фролов.

Еще он отметил, что в случае кибератак компания сталкивается с приостановкой операционных процессов, потерей клиентов и дохода и пр. В рамках киберстрахования можно, в том числе получить компенсацию упущенной выгоды за время «простоя» бизнеса. Наличие полиса также упрощает процедуру восстановления IT-инфраструктуры из бэкапов — обеспечивает возмещение затрат на восстановление данных и систем, оплату внешних специалистов, прочие непредвиденные расходы.

Помимо перечисленных рисков в программы киберстрахования включены и юридические риски, которые включают компенсацию судебных расходов, консалтинг, форензик-отчеты и т. д. Таким образом, наличие страхования позволяет нивелировать финансовые потери бизнеса на всех этапах киберинцидента.

«К сожалению, несмотря на наличие эффективных инструментов кибербезопасности бизнес не может полностью оградить себя от угроз. Компаниям необходимо повышать киберустойчивость — в текущих реалиях важнее всего то, насколько быстро и безболезненно бизнес может восстановиться после кибератаки. Поэтому подход к страхованию должен быть не как к „финансовой подушке безопасности“, которая сможет компенсировать убытки. Киберстрахование — это сервисный продукт, который помогает найти надежного партнера для решения проблем, возникших в ходе кибератаки, а также сохранить финансовую устойчивость за счет получения выплат для покрытия этих расходов», — заключил Фролов.