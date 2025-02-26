Объекты теплоснабжения Раменского округа обновят на 255 млн рублей в этом году

В 2025 году АО «Раменская теплосеть» направит 255 млн рублей на масштабное обновление тепловых сетей и котельных в Раменском округе Московской области. Запланированы ремонты и модернизация на десятках объектов теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках инвестпрограммы запланированы 7 мероприятий на общую сумму 168,5 млн рублей. Будут модернизированы участки тепловых сетей в Холодово, деревне Верея и других населенных пунктах округа общей протяженностью 570 м в однотрубном исчислении. Также пройдет обновление на котельных «Восточная», «Дружба», «Рыболово» и в поселке Удельная.

Ремонтная программа АО «Раменская теплосеть» на 2025 год включает свыше 50 мероприятий на сумму 86,4 млн рублей. Запланированы ремонты 5,7 км тепловых сетей, 12 зданий котельных и ЦТП, 4 дымовых труб, 4 установок химводоподготовки и 2 теплообменников ГВС.

Масштабные инвестиции и ремонты позволят повысить надежность и эффективность теплоснабжения в Раменском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.