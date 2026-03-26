«Обедать надо строго вовремя»: Онищенко поддержал запрет офисных перекусов

Он заявил, что запрет на еду за рабочим столом может быть оправдан с этической, гигиенической точки зрения и с позиции заботы о здоровье сотрудников. По его словам, в ряде сфер перекусы изначально исключены, хотя прием пищи разрешен в специально отведенное время.

В качестве примера академик привел медиков во время пандемии COVID-19, которые заходили в красную зону на сутки и не могли свободно есть в процессе работы.

Он подчеркнул, что для большинства профессий, включая офисных сотрудников, порядок определяется трудовым договором, где прописан обеденный перерыв. При этом работодатель вправе ввести запрет на перекусы только в том случае, если это условие зафиксировано документально. Иначе такие ограничения будут считаться нарушением.

«Перекусы вообще вредны. Из-за них набирается лишний вес, работа сидячая, нарушается метаболизм. Обедать надо строго вовремя», — подчеркнул он.

Онищенко также отметил, что распространение дистанционной занятости позволяет сотрудникам самостоятельно регулировать режим питания и внешний вид во время работы.

