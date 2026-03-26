«Обедать надо строго вовремя»: Онищенко поддержал запрет офисных перекусов
Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко поддержал запрет на перекусы на рабочем месте, сообщает Life.ru.
Он заявил, что запрет на еду за рабочим столом может быть оправдан с этической, гигиенической точки зрения и с позиции заботы о здоровье сотрудников. По его словам, в ряде сфер перекусы изначально исключены, хотя прием пищи разрешен в специально отведенное время.
В качестве примера академик привел медиков во время пандемии COVID-19, которые заходили в красную зону на сутки и не могли свободно есть в процессе работы.
Он подчеркнул, что для большинства профессий, включая офисных сотрудников, порядок определяется трудовым договором, где прописан обеденный перерыв. При этом работодатель вправе ввести запрет на перекусы только в том случае, если это условие зафиксировано документально. Иначе такие ограничения будут считаться нарушением.
«Перекусы вообще вредны. Из-за них набирается лишний вес, работа сидячая, нарушается метаболизм. Обедать надо строго вовремя», — подчеркнул он.
Онищенко также отметил, что распространение дистанционной занятости позволяет сотрудникам самостоятельно регулировать режим питания и внешний вид во время работы.
