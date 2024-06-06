Обдусмен Фаевская помогла восстановить социальные права жительницы Королева

Жительница Королева была вынуждена обратиться к омбудсмену Подмосковья Ирине Фаевской с просьбой помочь восстановить ее социальные права. Женщина сообщила, что бывший работодатель не направил сведения в отделение Социального фонда России Московской области об ее увольнении для отражения этого факта в индивидуальном лицевом счете заявительницы. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Фаевская отметила, что прежде чем обращаться, заявительница обратилась в суд, который признал факт прекращения трудовых отношений, но в решении не было указано внести необходимые данные в ее лицевой счет. В связи с этим в филиале фонда пенсионного и социального страхования г. Королева заявительнице отказали внести необходимые изменения в ее индивидуальный лицевой счет.

«Мы напрямую связались с отделением Социального фонда России по Москве и Московской области с просьбой пересмотреть сложившуюся ситуацию. В настоящее время проблема решена и заявительница в любое время по желанию может заключить трудовой договор с новым работодателем», — заключила омбдусмен.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.