Об опасности бытового газа школьникам Можайска рассказали на интерактивном уроке

В масштабном онлайн-проекте газовой безопасности «ГазАкадемия», который разработал АО «Мособлагаз» при поддержке министерства образования Московской области, активно принимают участие школы Можайского городского округа. Об этом сообищла пресс-служба администрации округа.

В увлекательной игровой форме ученики начальных классов школы «Гармония» познакомились с правилами безопасного использования газа в быту. Они приняли участие в интерактивном квесте, посвященном правильному обращению с газом дома, и отправились в путешествие по стране Средигазия, где отвечали на вопросы и активно участвовали в уроке.

Урок пролетел на одном дыхании, оставив у ребят яркие впечатления и множество полезных знаний о безопасной эксплуатации газового оборудования. Дети усвоили важные правила обращения с газом. По завершении мероприятия каждый участник получил удостоверение инспектора газовой безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.